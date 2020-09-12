«الأمر بالمعروف» التابعة لـ«تحرير الشام» تعاود التضييق أهالي ريف إدلب

عقب غيابها لفترات طويلة، عادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمثلة بمركز الفلاح التابع لفصيل هيئة تحرير الشام المسلح الموالى لأنقرة، لنشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة في محافظة إدلب السورية.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن عناصر من مركز الفلاح عمدوا إلى تحطيم نراجيل "الشيشة" لشبان كانوا متواجدين على طريق الكورنيش في محيط مدينة إدلب، لأنه منكر ولا يجوز على حد وصفهم.ونشر مركز الفلاح نسخة من بعض الممنوعات التي ستعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فرضها، جاء فيها منع الاختلاط في المطاعم والمكاتب وغيرها، منع وجود امرأة غير محرم مع صاحب محل، منع بيع الرجال للألبسة النسائية، متابعة صالات الأفراح وصالات الألعاب ومنع المنكرات فيها، منع المجاهرةبتدخين "الشيشة" في الشوارع والمحلات والمطاعم، منع حلاقات القزع الفاحش وإجراءات مشددة بحق الحلاقين، منع حالات التحرش والتلطيش والوقوف أمام المعاهد والمكاتب، منع المنكرات والصور الموضوعة في المحلات وغيرها ومنع الاختلاط في معاهد التدريس، وفقا للمرصد السورى.يذكر أن أهالي مدينة إدلب والمناطق المجاورة لها يقصدون الذهاب إلى كورنيش إدلب للاستجمام والتنزه بسبب موجة الحر التي لاتزال تضرب معظم أرجاء البلاد.