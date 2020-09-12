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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم التحذيرات الأوروبية.. تركيا تستفز الجميع وتجري مناورة قبالة قبرص

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:36 م
مناورة قبالة قبرص
مناورة قبالة قبرص
مروة عنبر
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على الرغم من التحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات عليها، أعلنت تركيا أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص, بين اليوم السبت والإثنين.

وفي رسالة على نافتكس نظام التلكس الملاحي البحري الدولي، قالت تركيا إنه ستكون هناك تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص، وفقا لما نقلته قناة «العربية».

يأتي الإعلان التركي عقب تحذيرات زعماء دول جنوب أوروبا، الخميس الماضى، من أنهم مستعدون لدعم عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد تركيا إذا تهربت أنقرة من الحوار، وستتم مناقشة هذا الموضوع مجددا في قمة الاتحاد الأوروبي يومَي 24 و25 سبتمبر الجارى.

وتصاعد الخلاف بين تركيا واليونان حين أرسلت تركيا سفينة «عروج ريس» لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.

يذكر أن الخلاف بين تركيا واليونان وقبرص يأتى حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

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