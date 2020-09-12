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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 35 درجة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:01 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة لطيف ليلا على السواحل الشمالية، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء، طقس حار نهارا والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 36 23
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 23
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 38 25
نخل 37 20
نويبع 34 29
طابا 34 25
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 25
سوهاج 38 26
قنا 40 26
الأقصر 40 24
أسوان 42 25
إدفو 41 26
أبو سمبل 42 25
الوادي الجديد 42 22
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 27
حلايب 35 26
رأس حدربة 36 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 45 30
المدينة 44 29
الرياض 41 26
المنامة 39 21
أبوظبي 44 30
الدوحة 40 32
الكويت 46 28
دمشق 37 17
بيروت 31 26
عمان 34 19
القدس 30 21
غزة 32 24
بغداد 47 28
مسقط 34 28
صنعاء 28 13
الخرطوم 37 26
طرابلس 28 23
تونس 29 22
الجزائر 27 20
الرباط 26 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 31 16
إسطنبول 28 22
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 35 27
جاكرتا 33 24
بكين 27 18
كوالالمبور 32 25
طوكيو 31 23
أثينا 31 24
روما 34 18
باريس 28 14
مدريد 33 18
برلين 24 13
لندن 23 13
مونتريال 19 12
موسكو 20 11
نيويورك 25 20
واشنطن 28 21
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 22 12

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