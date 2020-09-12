الأرصاد: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 35 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة لطيف ليلا على السواحل الشمالية، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء، طقس حار نهارا والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 32 25وادي النطرون 33 24طنطا 33 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 29 23السلوم 31 22سيوة 36 23بورسعيد 32 25دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 36 22السويس 35 23العريش 33 23رفح 32 22رأس سدر 38 25نخل 37 20نويبع 34 29طابا 34 25كاترين 34 20الطور 35 26شرم الشيخ 35 28الغردقة 37 28مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بني سويف 36 23المنيا 37 22أسيوط 38 25سوهاج 38 26قنا 40 26الأقصر 40 24أسوان 42 25إدفو 41 26أبو سمبل 42 25الوادي الجديد 42 22شلاتين 38 26أبو رماد 37 27حلايب 35 26رأس حدربة 36 26العظمى الصغرىمكة 45 30المدينة 44 29الرياض 41 26المنامة 39 21أبوظبي 44 30الدوحة 40 32الكويت 46 28دمشق 37 17بيروت 31 26عمان 34 19القدس 30 21غزة 32 24بغداد 47 28مسقط 34 28صنعاء 28 13الخرطوم 37 26طرابلس 28 23تونس 29 22الجزائر 27 20الرباط 26 18وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 31 16إسطنبول 28 22إسلام آباد 35 23نيودلهي 35 27جاكرتا 33 24بكين 27 18كوالالمبور 32 25طوكيو 31 23أثينا 31 24روما 34 18باريس 28 14مدريد 33 18برلين 24 13لندن 23 13مونتريال 19 12موسكو 20 11نيويورك 25 20واشنطن 28 21نواكشوط 31 26أديس أبابا 22 12