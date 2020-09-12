مقتل وإصابة 9 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بالحسكة السورية

قتل 4 مدنيين وأصيب 5 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة لتركيا.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق لبيع لحوم الدجاج، ما تسبب في وقوع أضرار مادية بالمكان.وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتال فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات، الأمر الذي تسبب خلال الأشهر الماضية في مقتل العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقًا لمحاصيلها ونهبا لخيراتها.