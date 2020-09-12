اليابان تسمح بدخول اللاعبين الرياضيين الأجانب بشروط

أعلنت مصادر مطلعة في الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن طوكيو سوف تسمح للاعبين الرياضيين الأجانب بدخول البلاد ولكن بشروط معينة.وأفادت وكالة الرياضة اليابانية إلى جانب مصادر أخرى - بحسب ما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت - أن الحكومة اليابانية سوف تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) شريطة مساهمتهم في نجاح دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.وسوف يتم قبول دخول الرياضيين من الخارج إلى داخل اليابان من أجل رفع مستوى المنافسة المحلية لأهم الرياضيين اليابانيين في الألعاب الأولمبية.ومن المقرر أن تكون الهيئات والاتحادات الرياضية مسئولة عن تدابير الوقاية من العدوى لأولئك الرياضيين والاستفادة من مهاراتهم خلال دورة الألعاب الصيف المقبل.وسوف يتطلب من الرياضيين قبل مغادرة بلدانهم تسليم نتائج اختبارات الـ بي سي آر جراء تفاعل البوليميراز المتسلسل؛ وهي طريقة تستخدم تسمح للعلماء بأخذ عينة صغيرة جدا من الحمض النووي وتضخيمها إلى كمية كبيرة بما يكفي للدراسة بالتفصيل، لتأكيد النتيجة السلبية.كما سيطلب منهم الالتزام بالبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، إلى جانب تقديم خطة لتنقلاتهم داخل اليابان.وتأمل الحكومة اليابانية في أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز إجراءات مراقبة حركة الهجرة قبل دورة الألعاب.