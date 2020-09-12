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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: خطابات ماكرون بلغت أقصى حدودها مع تركيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
ماكرون
ماكرون
أبوزيد على
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يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلاق خطاباته ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن الأزمة في شرق البحر المتوسط، ساعيًا إلى دعم اليونان والقبرص من انتهاك سيادتهما من قبل الجانب التركي.

ويكافح ماكرون لبناء إجماع دولي على استخدام العصا الاقتصادية، ناهيك عن القوة العسكرية لإجبار تركيا على الانسحاب من صراع المتوسط، وانتهاكها المتواصل للتنقيب عن الطاقة، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الألمانية.

وكان ماكرون قد اجتمع في يوم الخميس الماضي في كورسيكا في مؤتمر «ميد 7» فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا، دعا ماكرون الدول الأوروبية إلى وضع "خطوط حمراء" للاستفزازات التركية.

فيما أشارت "بلومبرج" إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحاول التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع بين تركيا واليونان، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حذر من عقوبات محتملة ضد تركيا، إلا أنها تبدو مترددة في فرضها.

من جانبها، سعت تركيا منذ فترة طويلة إلى إعادة رسم حدودها البحرية مع اليونان، لكن مزاعمها القديمة قد جمعت قوة جديدة في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر المتوسط، وأصبحت تركيا أكثر عدوانية في التعدي على المنطقة.

كما يهدد الخلاف الدبلوماسي الآن بالتصعيد إلى حرب شاملة، حيث ينخرط البلدان في مناوشات عسكرية في منطقة متوترة بشكل متزايد من العالم، والتي تشمل ليبيا وإسرائيل ومصر قبرص، وهي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، تتعامل أيضًا مع المطالب التركية.

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