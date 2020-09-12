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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير تركى يحذر من خطر «الإخوان»: يتخذون بلدنا مأوى بتمويل قطرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
الإخوان
الإخوان
مروة عنبر
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حذرت صحيفة "دوفار" الإلكترونية التركية، من خطر تنظيم الإخوان على تركيا، ومن تنامي هذا التنظيم والتوجه الداعم له، وإمكانية سيطرته على حكم البلاد.

ووفقا لمقال نشرته الصحيفة للكاتب موسى أوز أورلو، طرح من خلاله نقاطًا مهمة، وتساؤلات عن الأسباب التي تدفع الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته إلى دعم التنظيم.

وحذر أوز أورلو من فرض أجندة تنظيم الإخوان داخليا، واعتبر أن الوضع قد يصل لحد سيطرتهم على الحكم في البلاد، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وأشار المقال إلى أن الحكومة الحالية لا تزال تعول على تنظيم الإخوان وتقدرهم بأكثر من حجمهم، دون النظر إلى وضعهم في مصر، حيث تأسس الفرع الرئيسي للتنظيم.

يذكر أن السياسة التركية الداعمة للإخوان لا تخفيها أنقرة، فمستشار الرئيسِ التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، قالها علنا في إحدى القنوات منذ أعوام "جماعة الإخوان تمثل اليوم ذراعًا للقوة الناعمة لتركيا في العالم العربي، وينظرون إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة التي تم إسقاطها سابقا".

وفى الداخل التركى، ما زالت الانتقادات مستمرة على دعم للتنظيم خاصة جهة التمويل، في ظروف اقتصادية متردية تعانيها تركيا.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو "من هم الإخوان وما هي سياستهم لماذا تؤيدونهم وتدعمونهم؟ كما تزعمون أن حزب العمال الكردستاني فصيل إرهابي في تركيا، فمصر لديها الإخوان نفس الشيء، هذا واضح للغاية، فقد أعلنوا أنهم منظمة إرهابية".

وتصر تركيا على استضافة العشرات من قيادات الإخوان وتأمين ملاذات آمنة لهم، وبث قنواتهم التليفزيونية عبر أراضيها، رغم أن التنظيم بات مصنفا إرهابيا في دول، ووضعت أنشطته تحت الرقابة في دول أخرى.

وأوضح الموقع التركي أن شخصيات إخوانية قيادية بارزة تتخذ من تركيا مأوى لها بتمويل قطري، وأنه لا يمكن إغفال حقيقة خيار تركيا بالوقوف في السنوات الأخيرة إلى جانب الإخوان مع قطر.

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