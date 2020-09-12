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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 1630 إصابة جديدة بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1630 ليصل إلى 258480 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9347 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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