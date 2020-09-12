ألمانيا تسجل 1630 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1630 ليصل إلى 258480 حالة.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9347 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.