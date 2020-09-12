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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 12-9-2020 فى البنوك المصرية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 12-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم، حيث تراجعت مؤشر "ستوكس يورو 600" 0.21%، إلى 366 نقطة، وخسر "كاك" الفرنسي 0.26%، إلى 5009 نقاط، فيما تراجع "داكس" الألماني بنحو 0.45% إلى 13149 نقطة.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان، مقابل استقرار اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم السبت 12-9-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.72، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.72، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.73، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.81.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك أتش أس بي سي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.71.

أسعار اليورو

وفي البنك التجاري الدولي استقر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.78، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.81، كما استقر اليورو في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.55 حنيه وللبيع 18.72، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.82، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.83.

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