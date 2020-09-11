ترامب: تحدثت مع ملك السعودية حول اتفاق سلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك دولا خليجية أخرى ستعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل.وأضاف ترامب: "ستسمعون قريبا عن دول خليجية أخرى ستعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، خصوصا الكبرى منها، لقد تحدثت مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، حول هذا الأمر"، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل برعاية واشنطن.وقال جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل إقامة سفارات وتبادل سفراء.‏وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "26 عامًا منذ اتفاقية السلام الثانية التي أبرمناها مع دولة عربية، حتى توصلنا إلى اتفاقية سلام ثالثة ومرت ليس 26 عاما بل 29 يوما منذ توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة، وحتى توصلنا إلى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية والحبل على الجرار".