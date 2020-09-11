ترامب: استهدفت كل من يهدد حياة الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية، استهدفت كل من يهدد حياة الأمريكيين، وعلى رأسهما قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.وخلال كلمة له في إحياء ذكرى هجمات سبتمبر، أضاف ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية لن تخضع لقوى الشر والإرهاب، لافتًا إلى أن ضحايا الهجمات سيلهمون الأمريكيين في المستقبل.وأشار، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الأمة الأمريكية ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية.