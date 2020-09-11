بريطانيا: الصين تعتزم إنشاء مركز تجسس ومراقبة في إيران

قال الكاتب البريطاني سايمون واتكينز، المتخصص في مجال الاقتصاد والمال، إن الصين تعتزم إنشاء مركز تجسس ومراقبة في إيران، وذلك عن طريق الاتفاقية الإيرانية الصينية الممتدة على 25 عامًا.وأكد واتكينز، في مقال نشره في موقع "أويل برايس"، أن المرحلة التالية من الصفقة بين البلدين ستركز على نشر واسع النطاق لقدرات التجسس والحرب الإلكترونية التي تمتلكها الصين، خاصة في محيط ميناء تشابهار المطل على بحر عمان، جنوب شرق إيران، مضيفًا أن منطقة النفوذ الصينية هذه ستمتد على حوالي 5000 كيلومتر.وأضاف واتكينز أن مصادر رفيعة مقرّبة من الحكومة الإيرانية كشفت لموقع "أويل برايس" أن المشروع يشمل إنشاء نظام مراقبة جماعي لسكان إيران يشبه إجراءات المراقبة المعتمدة في الصين.ومن المقرر أن يبدأ العمل على أنظمة المراقبة والتحكم الجماعية لسكان إيران اعتبارًا من الأسبوع الثاني من نوفمبر، بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تسلسل الأعمال في الأسبوع الثالث من أكتوبر في اجتماع بين كبار شخصيات الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية ونظرائهم الصينيين، بحسب التقرير.