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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوتشا»: 19 حالة شلل أطفال مشتقة من اللقاح فى السودان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:03 م
جريدة الدستور
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ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن وزارة الصحة الاتحادية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 7 سبتمبر الجاري، أنه تم تسجيل 19 حالة مؤكدة من فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV2) في 10 ولايات.

وأضاف مكتب "أوتشا، في تقرير اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 320 حالة من حالات الشلل الرخو الحاد (AFP)، منها 247 حالة تم تجاهلها باعتبارها غير شلل الأطفال، وهناك 54 حالة قيد التصنيف، و19 حالة كانت إيجابية لفيروس "cVDPV2".

وأشار التقرير إلى "أنه في 9 أغسطس الماضي، أخطرت وزارة الصحة الاتحادية، منظمة الصحة العالمية، باكتشاف شلل أطفال مشتق من اللقاح (cVDPV2) في البلاد، وأعلنت عن تفشي المرض، وبحسب الإشعار فإن الفيروس مرتبط وراثيا بتشاد".

ونقل "أوتشا" عن وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، تأكيدها أن أنواع فيروس شلل الأطفال المكتشفة في السودان وتشاد مرتبطة جينيًا، مما يشير إلى انتشار عبر الحدود، فيما يعمل السودان وتشاد معا لمزامنة الأنشطة لاحتواء تفشي المرض.

وأشار إلى تراجع تغطية التطعيم الروتيني، خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بسبب المشكلات البرنامجية وتأثير تدابير احتواء فيروس "كورونا" المستجد، وفقا لوزارة الصحة السودانية.

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