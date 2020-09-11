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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسهيل تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بمطروح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:50 م
وجيه عبد الرازق
وجيه عبد الرازق
ياسمين شعيب
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قال وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، إن العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح، مستمر في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المحافظ وجه بتسهيل وتيسير إجراءات التقدم للتصالح للمواطنين بفتح المركز التكنولوجي حتى الساعة الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، وتذليل أي عقبات للمتقدم للتصالح.

وأكد "عبدالرازق" أنه سيتم غلق باب التقدم في 15 سبتمبر الجاري لطلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي، وإما طلبات التصالح الجديدة فإن آخر مهلة لها في 30 سبتمبر الجاري، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

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