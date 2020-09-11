رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: اتهام روسيا بالتدخل في الشئون الأمريكية لا أساس له

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:05 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
طباعة
أعلن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تتقاعس عن التعامل مع مطالب موسكو المتكررة للتعامل مع الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى روسيا بالتدخل في الشئون الأمريكية.

وشدد وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الجمعة، في موسكو مع نظيره الصيني وانج يي، وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، على أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشأن التدخل في الشئون الداخلية الأمريكية "لا أساس لها".

وقال" لافروف": "عرضنا على واشنطن مرارا وتكرارا التعامل بسبل مختلفة مع هذه الاتهامات الباطلة إطلاقا، واقترحنا إعادة تفعيل آلية المشاورات بشأن الأمن السيبراني، بسبب كثرة الاتهامات عن خرق (هاكرز) روس شبكات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومواقع أخرى بهدف التأثير بطريقة ما على آراء الناخبين"، وتابع أن روسيا اقترحت أيضا على الحكومة الأمريكية إصدار بيان ثنائي يعلن فيه كلا الطرفين عن رفضهما التام التدخل في شئون بعضهما البعض.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي بدوره "يتهرب على مدى بضعة أعوام بصورة منهجية من العمل في أي من هذه الاتجاهات"، ويستمر في مطالبة موسكو بالكف عن "التدخل في شئونه بشكل غير قانوني".

وأضاف الوزير الروسي: "أشدد مرة أخرى على أن روسيا منفتحة على الحوار النزيه، لكن ذلك يتطلب من الجانب الأمريكي بلورة شكاواه بصورة تسمح لنا بإدراك مضمونها".

يأتي ذلك بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 مواطنين روس وآخر أوكراني بدعوى تدخلهم في العملية الانتخابية.

واتهمت شركة (مايكروسوفت)، أمس، قراصنة مرتبطين بحكومات روسيا، والصين، وإيران، بمحاولة التجسس على أشخاص مقربين من الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات القادمة جو بايدن.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي أنه في ظل الظروف الراهنة تعتزم الصين وروسيا العمل على ضمان المزيد من التعاون على الصعيد الدولي.

وقال "لافروف": "إن روسيا تقدر التعاون مع الصين في المنظمات الدولية، وذلك يحتم علينا أن نزيد من نشاط سياستنا الخارجية وأن نعزز التنسيق فيما بينهما، وهو أمر في غاية الأهمية، لاسيما في ضوء الأحداث الجارية على الصعيد الدولي"، مضيفا: "سينعكس التزامنا بزيادة تحسين هذا العمل في الشئون الدولية في البيان المشترك الذي سنعتمده اليوم استنادا لنتائج المباحثات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

تعرف على موعد تقليل الاغتراب 2020 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. وكيفية التسجيل

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

آخرها فتح المكتبات.. كيف عادت الحياة الثقافية في مصر؟

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا

موسى حوامدة: مصر قادرة على صناعة ثقافة تنويرية على المستوى العربي