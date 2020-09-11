تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في قرى سوهاج 25%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.وأوضح تقرير اللواء شعراوي لمدبولي، أن محافظة سوهاج خفضت الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها.وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.