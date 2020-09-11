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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

علماء: بكتيريا خارقة أسوأ من كورونا ستودي بـ10 ملايين شخص سنويًا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:24 م
بكتيريا
بكتيريا
وكالات
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حذر علماء كبار من أن بكتيريا خارقة قاتلة، أسوأ بكثير من فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، قادمة وستقضي على 10 ملايين شخص سنويا، وتودي بحياة 350 مليون شخص بحلول عام 2050.

وستصبح الحلاقة والولادة والخدوش الصغيرة أو العمليات الروتينية، مثل استبدال مفصل الورك، مهددة للحياة حيث يعود الطب "إلى العصور المظلمة"، ولن يتمكن البشر من محاربة أي عدوى، وهذا الأمر ناتج عن الإفراط في الاعتماد على المضادات الحيوية التي على وشك التوقف عن العمل لأن البكتيريا أصبحت مقاومة لها.

ووصف العلماء الأزمة بأنها أكبر تهديد على صحة الإنسان، من دون استثناء، كما أن استخدام المضادات الحيوية أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد يسرّع المشكلة.

وقال الدكتور بول دي بارو، مدير أبحاث الأمن الحيوي في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: "إذا كنت تعتقد أن فيروس كورونا "كوفيد-19" كان سيئا، فلن ترغب في مقاومة مضادة للميكروبات"، مضيفا: "لا أعتقد أنني أبالغ في القول إنه أكبر تهديد لصحة الإنسان من دون استثناء، ففيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليس قريبا من التأثير المحتمل لمقاومة مضادة للميكروبات، سنعود إلى عصور الصحة المظلمة".

وتابع: "أشياء بسيطة مثل الخدوش يمكن أن تقتلك، والولادة يمكن أن تقتلك، وعلاج السرطان، والعمليات الجراحية الكبرى، ومرض السكري، وكل هذا سيكون ناتجا في الغالب عن استخدام المضادات الحيوية".

وأشار: "سينتهي بنا الأمر بضغط هائل على النظام الصحي، بالضبط نوع الأشياء التي تراها مع كوفيد-19".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مقاومة المضادات الحيوية ستسبب وفاة 350 مليونا بحلول عام 2050، ويقع اللوم بالفعل على 700 ألف حالة وفاة على الأقل على مستوى العالم سنويا بسبب هذا الأمر، لكن الخبراء يعتقدون أن هذا أقل من الواقع، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا.

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