شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب، وقررت فتح باب توقيع الكشف الطبي للراغبين في الترشح خارج مصر، بداية من 10 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر.ووضعت الهيئة شروط وكيفية توقيع الكشف الطبي للمصريين بالخارج، حيث يقدم طلب الكشف الطبى من المترشح لمجلس النواب المقيم فى الخارج إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية المختصة مكانيا.وتحدد السفارة أو القنصلية المستشفى المعتمد لديها للقيام بإجراء الكشف الطبي، والتحاليل المطلوبة للترشح وفقا للكشف المرفق من الوطنية للانتخابات، وذلك بالقدر الكافي لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية التي تؤثر على عمله النيابة، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.كما تلتزم السفارة او القنصلية بإعفاء إعطاء طالب الترشح مايفيد أنه تقدم للكشف الطبي والفحوصات الطبية المطلوبة، كما يلتزم طالب الترشح أن يؤدي النفقات المطلوبة من المستشفى المعتمد لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية.ويتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة، كما يتم تسليم طالب الترشح نتيجة التحاليل الطبية بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد ختمها لتقديمها الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح.