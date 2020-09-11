رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ _أشرف لاشين
طباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب، وقررت فتح باب توقيع الكشف الطبي للراغبين في الترشح خارج مصر، بداية من 10 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر.

ووضعت الهيئة شروط وكيفية توقيع الكشف الطبي للمصريين بالخارج، حيث يقدم طلب الكشف الطبى من المترشح لمجلس النواب المقيم فى الخارج إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية المختصة مكانيا.

وتحدد السفارة أو القنصلية المستشفى المعتمد لديها للقيام بإجراء الكشف الطبي، والتحاليل المطلوبة للترشح وفقا للكشف المرفق من الوطنية للانتخابات، وذلك بالقدر الكافي لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية التي تؤثر على عمله النيابة، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

كما تلتزم السفارة او القنصلية بإعفاء إعطاء طالب الترشح مايفيد أنه تقدم للكشف الطبي والفحوصات الطبية المطلوبة، كما يلتزم طالب الترشح أن يؤدي النفقات المطلوبة من المستشفى المعتمد لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية.

ويتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة، كما يتم تسليم طالب الترشح نتيجة التحاليل الطبية بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد ختمها لتقديمها الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح.
شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج
شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج
شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج
شروط توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للنواب بالخارج

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن واقعة «مجند القطار»

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

واحد من كل مائة مريض بكورونا يعاني من ثقب في الرئة

كورونا يحظر المسيرات الاحتجاجية في كوريا الجنوبية

50 مليون جرعة لقاح كورونا من روسيا إلى البرازيل

أمراض لا يمكن بوجودها التطعيم ضد كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يمدد الاشتراك بمسابقة «المواهب الذهبية»

الليلة.. حفل ختام الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة