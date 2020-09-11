تسليم جثمان متهم بقتل زوجته لذويه فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة محتجز بتهمة قتل زوجته داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، وتسليم الجثمان لذويه ليتولوا مراسم الدفن.وقال زملاء المتوفى في الزنزانة خلال التحقيقات، إن المتهم أصيب بحالة إعياء شديدة قبل وفاته، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.وتسلمت النيابة تقرير مفتش الصحة حول الوفاة، والذي لم يشر إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد آثار عنف جنائي حول الجثمان.كانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم قبل أسبوع من وفاته، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة زنين، انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين تورط زوج المجني عليها- يعانى من مرض نفسى- في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل للإنفاق على المنزل.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعقب مرور ما يقرب من أسبوع أصيب بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.