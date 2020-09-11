التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على حلب

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب.وأضاف التلفزيون السوري، أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل لأهدافها في أحدث هجوم شنته إسرائيل على الأراضى السورية، وفقا لما نقلته قناة العربية.وكان مسؤولو دفاع إسرائيليون قد أعلنوا في الأشهر الأخيرة، أن إسرائيل ستصعد حملتها على إيران في سوريا حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات تقاتل بالوكالة.وأوضح مصدر استخباراتي بالمنطقة، أن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة بما فيها سوريا، على جائحة فيروس كورونا المستجد.