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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دياب: حريق مرفأ بيروت بمثابة طعنة جديدة للبنان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:44 م
حسان دياب
حسان دياب
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، الدكتور حسان دياب، أن ما حصل في المرفأ اليوم ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا، واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مؤكدا أنه يجب الإسراع في التحقيق لتحديد المسئوليات، ويجب أن تكون هناك أجوبة واضحة عن أسئلة الشعب اللبناني.

وكان حريق ضخم قد نشب في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وتصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت لمدينة منكوبة.

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