سعر اليورو اليوم الجمعة 11-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 11-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، ارتفع اليورو، أمس الخميس، مقابل الدولار ليسجل اليورو 1.1829 دولار، يأتي ذلك الارتفاع بعدما ذكرا بلومبرج نيوز أن مسئولي البنك المركزي الأوروبى يزدادون ثقة فى الآفاق الاقتصادية للتكتل.وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بفعل مخاوف من اتجاه الأسواق العالمية نحو تراجع جديد.وأدي نزول الدولار إلي استقرار الجنيه الإسترليني عند 1.30 دولار، كما هبط الدولار الأسترالي إلى 0.7268 دولار وسط مخاوف متزايدة من تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الصين.وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي وبنك بلوم، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي والبنك المركزي المصري.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 51.76، وفي البنك المصري الخليجي سجل اليورو للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.73، كما استقر اليورو في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 51.73.سعر اليورو اليوم الجمعة 11-9-2020 في البنوك المصريةوفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.73، وفي بنك كريدي أجريكول انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.95 جنيه وللبيع 51.76، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.74 جنيه ولبيع 51.69ـ أما في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70.أسعار اليوروفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.09 جنيه وللبيع 51.96، وفي المقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك الإسكندرية 48.71 جنيه وللبيع 51.76.