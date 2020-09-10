السبت.. أولى محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أكاذيب

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة 10) المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، السبت، أولى جلسات محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول.وكانت النيابة العامة قد قررت حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة.