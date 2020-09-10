استهداف جديد لمطار بغداد الدولي بصاروخ «كاتيوشا»

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ "كاتيوشا".وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، وتبين أن انطلاقه كان من حي الفرات".ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد قبل أيام.