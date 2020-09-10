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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس النمسا يطالب الحكومة بالتخلي عن التشدد في رفض قبول اللاجئين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:18 م
الكسندر فان دير بيلين
الكسندر فان دير بيلين
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طلب الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من الحكومة التخلي عن الخط المتشدد فى رفض قبول اللاجئين المتواجدين فى مخيم موريا المحترق بجزيرة ليسبوس اليونانية، فى بحر إيجه.

وقالت ايوا ارنست، المتحدثة باسم حزب الخضر النمساوي، فى تصريحات لها اليوم الخميس، إن قيادات فى حزب الخضر النمساوي زاروا مخيم موريا للاجئين لتقديم المساعدات ودعم جهود الإغاثة اللازمة عقب الحريق الهائل الذي شرد الآلاف قبل أيام قليلة مضت.

وأضافت المتحدثة قائلة: "نحن نجري محادثات مستمرة مع حزب الشعب النمساوي- الذي يقود الائتلاف الحكومي- وسنواصل زيادة الضغط لتعديل السياسات وتسهيل قبول اللاجئين".

ودعت المتحدثة الى الاستمرار في الحوار مع الحكومة لحثها على قبول اللاجئين والتخلي عن المعارضة الشديدة بشأن قبول الأشخاص من المخيمات اليونانية المكتظة، والتي تسود فيها ظروف معيشية كارثية.

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