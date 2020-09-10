ضبط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

تمكنت وحدة مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي يروع المواطنين لسرقتهم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.وتبين حيازة المتهمين الاثنين لـ «فرد خرطوش، 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض مطواة، 7 هواتف محمولة، دراجة نارية مبلغ بسرقتها»، وأن المتهمين هددوا أحد المواطنين بالأسلحة التي كانت بحوزتهم وتهديده، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه ولاذا بالفرار.بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما سيئ النية، عاطل، وتم ضبطه.واعترفا بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها في وقائع السرقة، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، والإكراه باستخدام الدراجة النارية والأسلحة المضبوطة بحوزتهما.وكذلك قيامهما بارتكاب 6 جرائم سرقة، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، باستدعاء المجني عليهما تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.