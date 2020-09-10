«أبوليمون»: قيمة التصالح على مخالفات المباني بالمنوفية الأقل في مصر

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن قيمة أسعار التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية داخل المحافظة، هي الأقل على مستوى محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على الإقدام وإنهاء الملف في الوقت المناسب، مؤكدًا أن 30- 9 نهاية مهلة التصالح التي حددتها الدولة.وأكد محافظ المنوفية، أن إجمالي أعداد حالات التصالح على مخالفات البناء في جموع المحافظة تخطت حاجز 140 ألف حالة، وأن لجان المصالحات المنتشرة في جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة تعمل في تناغم تام، منذ التاسعة صباحًا حتى التاسعة ليلًا، تسهيلًا على المواطن، وتخفيفًا لزحام طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح أبوليمون، أنه مع نهاية المهلة المحددة من الدولة لملف التصالح، ستشن المحافظة حملة إزالات مكبرة على جميع مخالفات البناء التي لم يتم تقنين أوضاعها قانونيًا.وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، قد اتخذ قرارا، مساء أمس، بخفض قيمة التصالح على مخالفات إلى 20%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرًا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم.