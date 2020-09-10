رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبوليمون»: قيمة التصالح على مخالفات المباني بالمنوفية الأقل في مصر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:48 م
إبراهيم أبو ليمون
إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
طباعة
كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن قيمة أسعار التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية داخل المحافظة، هي الأقل على مستوى محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على الإقدام وإنهاء الملف في الوقت المناسب، مؤكدًا أن 30- 9 نهاية مهلة التصالح التي حددتها الدولة.

وأكد محافظ المنوفية، أن إجمالي أعداد حالات التصالح على مخالفات البناء في جموع المحافظة تخطت حاجز 140 ألف حالة، وأن لجان المصالحات المنتشرة في جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة تعمل في تناغم تام، منذ التاسعة صباحًا حتى التاسعة ليلًا، تسهيلًا على المواطن، وتخفيفًا لزحام طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبوليمون، أنه مع نهاية المهلة المحددة من الدولة لملف التصالح، ستشن المحافظة حملة إزالات مكبرة على جميع مخالفات البناء التي لم يتم تقنين أوضاعها قانونيًا.

وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، قد اتخذ قرارا، مساء أمس، بخفض قيمة التصالح على مخالفات إلى 20%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرًا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم.

موضوعات متعلقة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

الصحة: تسجيل 154 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 وفاة

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

الصين تكتشف لوحًا حجريًا عمره 190 عامًا

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء