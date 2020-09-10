ضبط 8 كيلو «قات مخدر» مع راكبين بميناء القاهرة الجوي

تمكنت الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، اليوم الخميس، من ضبط 8،500 كيلوجرام من نبات القات المخدر، مخبأة داخل أمتعة وملابس أحد الأشخاص وسيدة، يحملان جنسية إحدى الدول العربية قبل دخولهما البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.بمواجهتهما اعترفا بجلبهما المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما داخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.