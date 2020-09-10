كوريا الجنوبية والصين تبحثان نزع السلاح النووي من بيونج يانج

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي، "لي دو-هون"، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع نظيره الصيني "لو تشاو هوي"، لبحث الجهود المشتركة بين البلدين لمواصلة محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية المتوقفة.وأضافت الخارجية، في بيان لها، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن لي دو- هون أوضح لنظيره الصيني، خلال المحادثة، جهود بلاده الرامية إلى إعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات.كما جاء، في بيان خارجية سول، أن المسئول الصيني أكد مجددا على استئناف المشاورات المتعلقة ببحث سبل مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية عبر الوسائل المختلفة.جدير بالذكر أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تبقى متعثرة منذ انتهاء لقاء القمة الثانية بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي العام الماضي دون اتفاق، حيث اختلفت الدولتان بشأن مدى نزع بيونج يانج لسلاحها النووي مقابل تقديم واشنطن تنازلات.كما حققت محاولات سول للدفع بتوسيع مجالات التعاون بين الكوريتين تقدما ضئيلا وسط تعثر المحادثات النووية.