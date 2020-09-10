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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض معدل التضخم الشهري 0.3% في أغسطس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 107.4 نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.3% عن شهر يوليو 2020.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 3.6% لشهر أغسطس 2020 مقابل 6.7% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء، أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 10.4%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.6%، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.3%.

فيما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 7.4%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.1%.

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