رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
طباعة
يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 10-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الخميس طقسا مائلًا للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري صباحًا مصحوبًا بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأما عن حالة الطقس ليلًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون «خفيفة إلى معتدلة»، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020 في محافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35

شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا: الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 31

بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

السلوم: الصغرى 24 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 36

بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 31

دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36

السويس: الصغرى 24 والعظمى 36

العريش: الصغرى 22 والعظمى 32

رفح: الصغرى 22 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 35

نخل: الصغرى 21 والعظمى 36

نويبع: الصغرى 30 والعظمى 39

طابا: الصغرى 26 والعظمى 37

كاترين: الصغرى 22 والعظمى 36

الطور: الصغرى 27 والعظمى 35

شرم الشيخ: الصغرى 31 والعظمى 40

الغردقة: الصغرى 30 والعظمى 38

مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 38

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 37

في المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 38

سوهاج: الصغرى 27 والعظمى 39

قنا: الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 44

أبوسمبل: الصغرى 31 والعظمى 41

الوادي الجديد: الصغرى 28 والعظمى 42

شلاتين: الصغرى 29 والعظمى 39

أبو رماد: الصغرى 29 والعظمى 38

حلايب: الصغرى 30 والعظمى 35

رأس حدربة: الصغرى 30 والعظمى 35

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

موعد فتح الطيران السعودى

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

أزمة بين منتخب فرنسا وباريس سان جرمان بسبب مبابى

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من «النافذة الإعلامية»

«خارج المجموع» ثانى عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.. الليلة

الرزاز يحاضر عن الإرهاب وعلاقته بالفن أونلاين.. اليوم

«فويس باند» يحيى أمسية فنية بـ«السحيمى».. الليلة