يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 10-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الخميس طقسا مائلًا للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري صباحًا مصحوبًا بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وأما عن حالة الطقس ليلًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون «خفيفة إلى معتدلة»، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020 في محافظات مصر:القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34طنطا: الصغرى 24 والعظمى 34دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 31بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30السلوم: الصغرى 24 والعظمى 31سيوة: الصغرى 22 والعظمى 36بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 31دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36السويس: الصغرى 24 والعظمى 36العريش: الصغرى 22 والعظمى 32رفح: الصغرى 22 والعظمى 32رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 35نخل: الصغرى 21 والعظمى 36نويبع: الصغرى 30 والعظمى 39طابا: الصغرى 26 والعظمى 37كاترين: الصغرى 22 والعظمى 36الطور: الصغرى 27 والعظمى 35شرم الشيخ: الصغرى 31 والعظمى 40الغردقة: الصغرى 30 والعظمى 38مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 38الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 37في المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 38سوهاج: الصغرى 27 والعظمى 39قنا: الصغرى 28 والعظمى 43الأقصر: الصغرى 29 والعظمى 43أسوان: الصغرى 31 والعظمى 44أبوسمبل: الصغرى 31 والعظمى 41الوادي الجديد: الصغرى 28 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 29 والعظمى 39أبو رماد: الصغرى 29 والعظمى 38حلايب: الصغرى 30 والعظمى 35رأس حدربة: الصغرى 30 والعظمى 35