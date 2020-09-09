اليونان تشترط سحب تركيا جميع سفنها من المتوسط لبدء الحوار

تعتزم اليونان تقديم مجموعة من المقترحات إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، غدا الخميس، لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف حدة التوتر المتصاعد مع تركيا بشأن الحقوق البحرية والطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.وأفادت مصادر يونانية أن هذا القرار جاء نتيجة مناقشة لمجلس شمال الأطلسي التابع للتحالف، اليوم الأربعاء، بناء على طلب اليونان، وذلك وفق صحيفة "إيكاثمريني".وبحسب المصادر ذاتها، قدم الجانب اليوناني سردًا مفصلًا للانتهاكات التركية السابقة والحالية في بحر إيجة وشرق المتوسط، مؤكدًا تأثير هذه الإجراءات على أمن الجناح الجنوبي للتحالف.وقالت المصادر، إن الاجتماع سمح أيضا لليونان بإطلاع الدول الأعضاء في الحلف على الاستفزازات التي تقوم بها تركيا أحد أعضاء الناتو ضد عضو آخر بالحلف، كما شدد الجانب اليوناني وأعضاء التحالف الآخرون على الالتزام بموجب المادة 1 من ميثاق الناتو للحل السلمي للخلافات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.وشدد الجانب اليوناني كذلك على ضرورة قيام تركيا بسحب جميع سفنها، بما في ذلك سفينة المسح الزلزالي "أورتش رئيس" من المناطق اليونانية مع التأكيد على موقف أثينا المنفتح على الحوار في حدود القانون الدولي.