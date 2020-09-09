مباحثات بين الملك سلمان والرئيس الصينى

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.وأشار سلمان إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.من جهته، هنأ الرئيس الصيني، بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.