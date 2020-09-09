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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق بأرض فضاء في السيدة زينب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:29 م
حريق بأرض فضاء
حريق بأرض فضاء
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل قطعة أرض في منطقة السيدة زينب دون وقوع أى إصابات، بعدما انتقل رجال الإطفاء إلى المكان وتمت عملية السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، أن الحريق نشب بمزروعات جافة داخل أرض فضاء بشارع الديوراة بمنطقة السيدة زينب، نتيجة لإلقاء سيجارة داخل المكان ونتج عنه اشتعال النيران في 4 نخلات متوسطة الطول وبعض المزروعات الجافة داخل أرض فضاء على مساحة 300 مترا، ملك أحدى الشركات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأضافت التحريات، أن الحريق تطاير منه شرز على بعض المخلفات 4 مقابر ملاصقة لسور الشركة، لم ينتج عنها أى مصابين، وبسؤال "م.ز.ب" 44 سنة رئيس قسم الخدمات الداخلية، و"ع.ف.ا" 47 سنة حارس على المقابر، أكدا أن الحريق نتيجة إلقاء سيجارة بالمكان، ونتج عنه اشتعال النيران، وانتقل رجال الحماية إلى المكان وتمكنوا من إخماد النيران، وتم إخطار المعمل الجنائى بالواقعة، وكلفت المباحث بالتحريات حول الحادث، وتحرر محضر رقم 4941 2020.

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