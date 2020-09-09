سائق «توكتوك» يغتصب معاقة ذهنيًا ويفقدها الوعى بالمعصرة

أقدم سائق توكتوك على جريمة نكراء بدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، اغتصب فتاة معاقة ذهنيًا، 17 عامًا، داخل منزلها، في أثناء تواجد والدتها (بائعة خضار) في محل عملها.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من سيدة تتهم سائق "توكتوك" يدعى "أحمد.م.م" باغتصاب ابنتها، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.وتمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، ومعاونيه الرواد كريم عبدالعاطي وإبراهيم عبدالمنعم، من القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ملابسات الواقعة.