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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يهاجم قوارب الصيادين قبالة بحر غزة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:44 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
ا ش ا
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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار، كما استهدفت الصيادين في عرض البحر.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرقا، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار متقطع، وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان.

كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال تتعمد يوميًّا استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفي سياق آخر، اقتحم 53 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وتركزت الاقتحامات في محيط باب الرحمة انطلاقًا من باب المغاربة، حيث تجول المقتحمون في باحات المسجد بشكل استفزازي.

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