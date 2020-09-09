«بسبب السجائر ونظافة الفم».. جمال يوسف «ترند» بعد إصابته بالسرطان

«ما هو المرض»

«أعراضه»

«أسبابه»

«العلاج»

تصدر اسم الفنان جمال يوسف، الاسم الأكثر بحثًا وتداولًا عبر محرك البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم، وترصد«الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا المرض.-هناك نوعين من سرطان البلعوم سرطان الخلايا القاعدية، ويؤثر عادة على الخلايا المسطحة المبطنة للحلق، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين المصابين، والسرطان الغدي، هذا النوع من السرطانات يؤثر فقط على خلايا الغدد الموجودة في منطقة الحلق ولكنه نادر جدًا.يسبب المرض فقدان غير مبرر في الوزن، صداع وألم في الرأس. الشعور بالألم خلف عظام القص. المعاناة من السعال بشكلٍ مستمر، الشعور بألم أو صعوبة في البلع، تغير في الصوت أو حدوث بحة فيه.لا يوجد سبب واضح، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي ترفع نسب الإصابة، وهي تدخين التبغ بأنواعه، الإفراط في تناول الكحوليات، الوراثة والإصابة بأمراض جينية معينة، مشاكل في صحة الفم والأسنان وإهمال نظافة الفم، عدم اتباع نظام غذائي صحي.إجراء جراحة وإزالة الورم، العلاج الكيميائي، العلاج بالأشعة.