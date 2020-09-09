رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الين يرتفع بفعل مخاوف بشأن لقاح كورونا وبيع أسهم التكنولوجيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
الين الياباني
الين الياباني
وكالات
طباعة
ارتفع الين الياباني بسبب تنامي المخاوف في الأسواق المالية اليوم الأربعاء، وبعد أن شهدت أسهم التكنولوجيا الأمريكية عمليات بيع في اليوم السابق وفي الوقت الذي يواجه فيه لقاح رائد لفيروس كورونا تأخيرًا.

ولقي الدولار الأمريكي بعض الدعم إذ دفع انخفاض سوق الأسهم المستثمرين إلى بيع العملات عالية المخاطر، بينما تسببت المخاوف بشأن مصير محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنيه
الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع.

وفي بداية الجلسة الأوروبية استقر الدولار تقريبًا، ليتخلى عن مكاسب مبكرة مقابل معظم العملات الرئيسية في الوقت الذي قلصت فيه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها.

وقالت أسترا زينيكا: إنها علقت تجارب عالمية، من بينها تجارب كبيرة في مراحلها الأخيرة، للقاح تجريبى لفيروس كورونا بسبب مرض مشارك في الدراسة لم يعرف سببه.

ويُعتبر التوصل إلى لقاح فعال أمرًا مهمًا للاقتصادات للتغلب على تأثيرات الجائحة.

واستقر اليورو مقابل الدولار في أحدث تعاملات عند 1.1772 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1757 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني 0.1 بالمائة إلى 105.92 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثمانية أيام عند 105.78.

ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس ببعض القلق.

وخسرت العملة الأوروبية الموحدة نحو اثنين بالمئة منذ بلغت أعلى مستوى في 28 شهرًا فوق 1.20 دولار في أول سبتمبر، إذ دفعتها للتراجع تعليقات أدلى بها فيليب لأن كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي قال فيها إن سعر الصرف مهم للسياسة النقدية.

وانخفض الدولار الكندي لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع، بيد أنه استقر في التعاملات الأوروبية قبيل قرار بنك كندا المركزي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ولا يتوقع المستثمرون تغييرات على أسعار الفائدة وسيركزون على أسلوب التوقعات.

ولم يستطع الجنيه الاسترليني التخلص من الضغوط إذ زادت المخاوف من أن بريطانيا تتأهب للتخلي عن اتفاق خاص بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ونزلت العملة البريطانية 0.3 بالمئة إلى 1.2948 دولار بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 29 يوليو، وهبط الاسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 91.06 بنس مقابل اليورو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

«نضال بالدولار».. وائل غنيم يكشف أسرار المقاول الأجير محمد على

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رسميًّا.. وزير التموين يعلن تأسيس البورصة السلعية

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نساء محمود الجندي.. انفصل عن عبلة كامل لسبب غريب وماتت زوجته الأولى في حريق

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

حمام الشمس بداية لمرض خطير

خطر جديد يهدد مليار شخص حول العالم

تراجع عمليات تسليم طائرات «إيرباص» فى أغسطس دون إلغاءات

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

«الديكور السينمائي» على طاولة «القومي للسينما» اليوم

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مصطفى نصر ينقب عن ملامح الإسكندرية في «حكايات من بحري»

القومي لثقافة الطفل يقدم «مناطق أثرية مصرية» على يوتيوب اليوم