تشاد تنفي افتتاح سفارة لها في القدس

نفت جمهورية تشاد، الأنباء التي ترددت حول فتح سفارة لها في مدينة القدس العام القادم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية التشادية.ووفقا لبيان الخارجية، فقد أعلنت وزارة خارجية تشاد، نفيها القاطع افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.وقالت الوزارة في بيان مقتضب دون إيضاحات "ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس"، وفقا لصحيفة القدس.يذكر أن موقع "i24 news" الإسرائيلي، أفاد بأن عبد الكريم ديبي نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، أعلن خلال اجتماعه مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتزم فتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس، في غضون عام.