وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاربعاء 9-9-2020 في محافظات مصر:

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 9-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاعًا بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري.كما يسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وحار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة، ولطيف ليلًا على شمال الصعيد، ومعتدل ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة للظواهر الجوية، يكون هناك أمطار متوسطة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا، ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 84%، والسواحل الشمالية 89%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%.وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34طنطا: الصغرى 24 والعظمى 34دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 31بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30السلوم: الصغرى 24 والعظمى 31سيوة: الصغرى 22 والعظمى 36بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 31دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36السويس: الصغرى 24 والعظمى 36العريش: الصغرى 22 والعظمى 32رفح: الصغرى 22 والعظمى 32رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 35نخل: الصغرى 21 والعظمى 36نويبع: الصغرى 30 والعظمى 39طابا: الصغرى 26 والعظمى 37كاترين: الصغرى 22 والعظمى 36الطور: الصغرى 27 والعظمى 35شرم الشيخ: الصغرى 31 والعظمى 40الغردقة: الصغرى 30 والعظمى 38مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 38الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36بنى سويف: الصغرى 24 والعظمى 37فى المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 38سوهاج: الصغرى 27 والعظمى 39قنا: الصغرى 28 والعظمى 43الأقصر: الصغرى 29 والعظمى 43أسوان: الصغرى 31 والعظمى 44أبوسمبل: الصغرى 31 والعظمى 41الوادى الجديد: الصغرى 28 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 29 والعظمى 39ابو رماد: الصغرى 29 والعظمى 38حلايب: الصغرى 30 والعظمى 35رأس حدربة: الصغرى 30 والعظمى 35