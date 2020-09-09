محمد نور: لن أطرح ألبوم جديد.. وأتمنى تقديم أغنية شعبية

حل المطرب محمد نور، أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى،واحتفل محمد نور خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا، وتحقيقها أكثر من 2 مليون مشاهدة، وتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو.وقال محمد نور: "الأغنية سينجل وعملتها مع شركة لايف ستايل ستوديوز، واتكلمنا مع بعض نعمل حاجة مختلفة تماما عن الأغنيات اللى قدمتها قبل كده، وتوقعت نجاحها وحصل فعلا".وأضاف: "لو عملت دويتو هاعمل أغنية مع حد شعبي مثل أحمد شيبة أو محمود الليثى".وعبر محمد نور عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن الأغنية، قائلا: "عزيز الشافعي لو عايز حاجة مختلفة تروحله، والسنة دي عامل شغل جامد، وكل الأغنيات الناجحة في 2020 بتوقيعه، زى أماكن السهر ولينا رقصة، وكل حاجته حلوة، وده أول تعاون بينا ومش هايكون الأخير".وعن كلمات الأغنية الغريبة، قال محمد نور: "التجديد فى طريقة الكلام واللحن مطلوبة".وأكد المطرب محمد نور، أنه لن يطرح هذا العام ألبوم جديد، موضحاً أن العام المقبل سيشهد صدور مبنى ألبوم له، مضيفًا: "السنة دي صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده ملوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دي ملحقناش نعمل أي شغل، وفي رأيي ده مش وقت نزول ألبومات جديدة".وتابع: "السنة اللي جاية هانزل ميني ألبوم فيه 8 أغنيات بس، وشايف أنه صعب نسمع ألبوم فيه أغنيات أكتر من كده ماقدرش أسمع 8 أغانى لمطرب مهما كانوا حلوين علشان هاتوه، وهاننزل الألبوم على أسبوعين كل أسبوع أغنية".