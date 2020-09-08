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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تصدر العدد الجديد من مجلة «الكرازة»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:53 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من المجلة الرسمية للكنيسة "الكرازة"، عبر موقعها الرسمي.

وتضمن العدد الجديد من "الكرازة" مقالًا للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن السنة القبطية الجديدة "عيد النيروز".

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي عيد النيروز تُقام الصلوات بجميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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