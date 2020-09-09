موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020





وننشر هنا في «



موعد نهاية تنسيق المرحلة الثانية 2020 تعد الثانوية العامة المؤهل الرئيسي لدخول الجامعات والمعاهد العليا في أغلب الدول العربية، ويمكن لطالب الثانوية العامة اختيار المواد التي يدرسها عن طريق التخصص الذي يختاره حسب رغبته«علمي أو أدبي»، وتعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة لصالح المواطن المصري خوفًا عليه من انتقال فيروس كورونا المستجد له عبر أي منافذ تخص المصالح الحكومية أو الخاصة، أيضًا فيتم إزالة كل العقبات أمامهم، وبقدر المستطاع توفير جميع أنواع البحث فيما يخص جميع التخصصات والوزارات والأعمال المصرية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين، فهي توفر في المجال التعليمي بالأخص موقع يتم تحديثه بشكل يومي يلائم كل متطلبات أولياء الأمور والطلبة والدولة معًا.



ويأتي كل هذا القلق بعد أن أغلقت الدولة المصرية الدراسة بكافة محافظات مصر في الربع الأول من شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بـ «كوفيد-19»، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

وشغل بال أولياء الأمور والطلبة موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020، فقد قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة الدولة بإيقاف المتبقي من العام الدراسي علي الفور، ويتم تكملته عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بخدمات «الأون لاين»، وسهل ذلك بعض الشئ بل وساعد أيضًا في تلقي المعلومات بشكل مبسط ومختصر.وننشر هنا في « الدستور » الموعد الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة 2020، والذي من المقرر الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق للدخول للجامعات والمعاهد فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية، والذي استقبل من خلال موقع التنسيق بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 77.4%، وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل أوراق طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على درجات حد أدنى 278 درجة، بنسبة 67.8%، وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بلغ إجمالي عدد طلاب الشعبتين المتقدمين لتلك المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة.تعد الثانوية العامة المؤهل الرئيسي لدخول الجامعات والمعاهد العليا في أغلب الدول العربية، ويمكن لطالب الثانوية العامة اختيار المواد التي يدرسها عن طريق التخصص الذي يختاره حسب رغبته«علمي أو أدبي»، وتعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة لصالح المواطن المصري خوفًا عليه من انتقال فيروس كورونا المستجد له عبر أي منافذ تخص المصالح الحكومية أو الخاصة، أيضًا فيتم إزالة كل العقبات أمامهم، وبقدر المستطاع توفير جميع أنواع البحث فيما يخص جميع التخصصات والوزارات والأعمال المصرية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين، فهي توفر في المجال التعليمي بالأخص موقع يتم تحديثه بشكل يومي يلائم كل متطلبات أولياء الأمور والطلبة والدولة معًا.ويأتي كل هذا القلق بعد أن أغلقت الدولة المصرية الدراسة بكافة محافظات مصر في الربع الأول من شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بـ «كوفيد-19»، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المرحلة الثالثة من التنسيق فور الانتهاء من المرحلة الثانية.