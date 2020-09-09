سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-9-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.79، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه اليوم للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74.



وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.57 وللبيع 18.74، وفي بنك الاستثمار العربي سجل اليورو للسراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل اليورو للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.74.



أسعار اليورو وواصل سعر اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء18.57 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.72، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.73.

