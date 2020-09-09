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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-9-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:44 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 9-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجع سعر اليورو مقابل الدولار أمس الثلاثاء، ليسجل اليورو 1.18 دولار في حين سجل الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 1.3125 دولار. كما انخفض اليوان الصيني بعدما حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن "انفصال" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7276 دولار أمريكي.

وعلى المستوي المحلي، انخفض سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المحلية الأجنبية أمام الجنيه المصري مقابل ارتفاع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-9-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.79، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه اليوم للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.57 وللبيع 18.74، وفي بنك الاستثمار العربي سجل اليورو للسراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل اليورو للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.74.

أسعار اليورو

وواصل سعر اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء18.57 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.72، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.73.

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