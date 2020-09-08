إيبارشية ملوي تبث اجتماع القديس بولس الرسول «أونلاين»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، فعاليات اجتماع القديس بولس الرسول لدراسة الكتاب المقدس، دون حضور عبر البث المباشر "أونلاين".وتحرص إيبارشية ملوي على بث الاجتماعات الروحية عبر تقنية البث المباشر تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، وذلك لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الاجتماعات الروحية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.