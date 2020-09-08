تعرف على موعد مولد النبى 2020-1442

موعد مولد النبى 2020-1442

موعد مولد النبى 2020-1442



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والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي، ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» رواه البخاري.



ولكن يأتي احتفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بمولد النبى 2020-1442 مختلفا عن كل عام فهذا العالم يمتلئ بالأحداث التي تجبرنا عن عدم النزول والاحتفال به بما يجب الاحتفال به كل عام من شوادر إنشادية ومدح والذهاب للأهل والأقارب والأصدقاء أيضا ولكنه سيقتصر هذا العام على شراء الحلوي فقط وتوزيعها على الأطفال ويرجع سبب كل ذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



يشهد محرك البحث العالمي جوجل الآن بحث مكثف عنوذلك من قبل المسلمين في مصر والعالم العربي عن موعد مولد النبي 2020.وأزداد البحث مؤخرا في الوطن العربي وبين المسلمين عن الموعد الخاص بمولد النبى فإن ميعاد مولد خير الخلق النبي الأمي سيدنا محمد «صلي الله عليه وسلم» بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي.وننشر لكم هنا في "الدستور" الموعد محددا في الخميس 12 ربيع الأول 1442هـ والذي يوافق ميلاديا 29 أكتوبر 2020 م، وتأتي الاحتفالات بين المسلمين بمولد سيد الخلق أجمعين بالأناشيد الدينية والحلقات الإنشادية والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك، كما يحتفل به أيضا بطقوس مختلفة في العصر الحديث وهو شراء الحلوى وتوزيعها على الأطفال وإقامة شوادار خاصة بذلك، وأيضًا بعضهم يقيم إنشادات ومدح الرسول بأجمل الأناشيد الدينية المعروفة والحديثة والقديمة ولكل دولة عربية طقوسها الخاصة بالاحتفال بالرسول.ويهل علينا مولد النبوي الشريف للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعا، فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على وقت وجود سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بل تستمر مدي الدهر ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ "الجمعة: 3".