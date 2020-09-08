رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد مولد النبى 2020-1442

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:42 م
مولد النبى
مولد النبى
وسام عطية
طباعة
يشهد محرك البحث العالمي جوجل الآن بحث مكثف عن موعد مولد النبى 2020-1442 وذلك من قبل المسلمين في مصر والعالم العربي عن موعد مولد النبي 2020.

موعد مولد النبى 2020-1442

وأزداد البحث مؤخرا في الوطن العربي وبين المسلمين عن الموعد الخاص بمولد النبى  فإن ميعاد مولد خير الخلق النبي الأمي سيدنا محمد «صلي الله عليه وسلم» بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي.

وننشر لكم هنا في "الدستور" الموعد محددا في الخميس 12 ربيع الأول 1442هـ والذي يوافق ميلاديا 29 أكتوبر 2020 م، وتأتي الاحتفالات بين المسلمين بمولد سيد الخلق أجمعين بالأناشيد الدينية والحلقات الإنشادية والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك، كما يحتفل به أيضا بطقوس مختلفة في العصر الحديث وهو شراء الحلوى وتوزيعها على الأطفال وإقامة شوادار خاصة بذلك، وأيضًا بعضهم يقيم إنشادات ومدح الرسول بأجمل الأناشيد الدينية المعروفة والحديثة والقديمة ولكل دولة عربية طقوسها الخاصة بالاحتفال بالرسول.

موعد مولد النبى 2020-1442

ويهل علينا مولد النبوي الشريف للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعا، فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على وقت وجود سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بل تستمر مدي الدهر ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ "الجمعة: 3".

اقرأ أيضا:

موعد مولد النبى 2020


والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي، ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» رواه البخاري.

ولكن يأتي احتفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بمولد النبى 2020-1442 مختلفا عن كل عام فهذا العالم يمتلئ بالأحداث التي تجبرنا عن عدم النزول والاحتفال به بما يجب الاحتفال به كل عام من شوادر إنشادية ومدح والذهاب للأهل والأقارب والأصدقاء أيضا ولكنه سيقتصر هذا العام على شراء الحلوي فقط وتوزيعها على الأطفال ويرجع سبب كل ذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

وثائق الجمعيات العلمية» فى رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

أسرة نجيب محفوظ توافق على تحويل أعماله للدراما: مَن هم ورثة أديب نوبل؟

مثقفون يضعون «روشتة» للتصدى للشائعات الإخوانية

«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية