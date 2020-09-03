موعد مولد النبى 2020

موعد مولد النبي 2020





وعن البحث المستمر اليوم في الوطن العربي وبين المسلمين فإن موعد مولد النبي 2020 سيوافق الخميس 12 ربيع الأول 1442هـ والذي يوافق ميلاديا 29 أكتوبر 2020 م، والمولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعا، فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ "الجمعة: 3".





المولد النبوي الشريف والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي، ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» رواه البخاري.



وتأتي الاحتفالات بين المسلمين بمولد سيد الخلق أجمعين بالأناشيد الدينية والحلقات الإنشادية والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك، كما يحتفل به أيضا بطقوس مختلفة في العصر الحديث وهو شراء الحلوى وتوزيعها على الأطفال وإقامة شوادار خاصة بذلك، وأيضًا بعضهم يقيم إنشادات ومدح الرسول بأجمل الأناشيد الدينية المعروفة والحديثة والقديمة ولكل دولة عربية طقوسها الخاصة بالاحتفال بالرسول.

يبحث الكثير من المسلمين في مصر والعالم العربي عن موعد مولد النبي 2020، والذي سيأتي في الخميس الموافق 12 ربيع الأول 1442 هـ، حيث يوافق ميلاديا 29 أكتوبر 2020م، ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم من بداية شهر ربيع الأول وحتى آخره بعيد مولد خير الخلق النبي الأمي سيدنا محمد «صلي الله عليه وسلم» بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي.