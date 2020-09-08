



تفاصيل نظام التحسين في الثانوية العامة 2020-2021

وأكد «شوقي» أنه سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، بالإضافة إلى إتاحة التشعيب لهذا العام 2021، وسيكون «علمي علوم ورياضة».



واستجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، أعلن الوزير أنه سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات. وأكد «شوقي» أنه سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، بالإضافة إلى إتاحة التشعيب لهذا العام 2021، وسيكون «علمي علوم ورياضة».واستجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، أعلن الوزير أنه سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.





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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شكل التقييم في الثانوية العام 2021، الذي يتيح عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة، بفرصة امتحان إضافية للطلاب في يونيو وأخرى في شهر أغسطس على أن يتم احتساب المجموع الأعلى، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيا ويتم تصحيحه باستخدام نظام التقييم الجديد.