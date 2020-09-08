السودان: شحنات المساعدات المصرية دليل على متانة العلاقات بين البلدين

أكد مفوض العون الإنساني بالسودان عباس فضل الله، أن إرسال مصر شحنات مساعدات إنسانية لدعم الخرطوم في أزمة الفيضانات يدل على متانة العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري.وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، بوصول شحنة جديدة من المساعدات المصرية، إلى الخرطوم اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان، للتعامل مع آثار الفيضانات.وأشارت الوكالة إلى أن ثلاث طائرات عسكرية أقلت الشحنة، وتضم نحو 42 طنا من الأدوية ومستلزمات طبية، ومواد غذائية.وكان في استقبال الشحنة بمطار الخرطوم الدولي مفوض العون الإنساني عباس فضل الله، وممثلين لوزارة الصحة والقائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي وملحق الدفاع المصري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي وطاقم السفارة المصرية بالخرطوم.فيما قال فضل الله إن السودان استلم منذ بداية الجسر الجوي المصري 8 طائرات تحمل مواد إغاثة من مستلزمات إيواء ومواد غذائية ومعدات طبية وأدوية.وأعرب فضل الله عن شكره للرئيس السيسي والحكومة الشعب المصري والسفارة المصرية في السودان، لافتا إلى أن الجسر الجوي سيتواصل في الأيام المقبلة.