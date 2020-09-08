الليرة التركية تنخفض أمام الدولار للمرة الثالثة خلال يوم واحد

شهدت الأسواق المصرفية في تركيا، اليوم الثلاثاء، تقلبات جنونية للعملة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية للمرة الثالثة منذ بدء تعاملات صباح اليوم، وسجل سعر الدولار الواحد قبل دقائق 7.49 ليرات تركية.وسجل الدولار سعر 7.47 ليرة تركية في بداية تعاملات اليوم، وبعد ساعة واحدة ارتفع مجددًا ليسجل 7.48 ليرة تركية، وذلك في استمرار لتذبذب العملة الوطنية التركية في تعاملات أمس الاثنين، إذ سجل سعر الدولار 7.46 ليرة تركية كأعلى رقم له، ثم انخفضً في ختام التعاملات مسجلًا 7.42 ليرة، وفقا لموقع تركيا الآن.وكان سعر صرف الدولار قد حطم رقمًا قياسيًا في تعاملات الخميس الماضي مسجلًا 7.45 ليرة تركية، فيما يرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا تأثرًا بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتصاعد منحنى الموجة الثانية من الإصابات خلال الأيام الأخيرة.